Hyundai é a marca oficial de veículos da Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018

A Hyundai Motor acaba de entregar 530 veículos entres carros e ônibus que serão utilizados durante a Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018 para o transporte de autoridades, equipes nacionais, membros da comissão organizadora, árbitros e convidados VIPs. Para essa operação, foram disponibilizados modelos à venda na Rússia, incluindo Santa Fe, Tucson e H1. A cerimônia oficial de entrega aconteceu no Estádio Luzhniki, em Moscou.

“Estamos orgulhosos desta parceria com a FIFA e felizes por fazermos parte do maior torneio esportivo do mundo”, diz Minsoo Kim, vice-presidente da Divisão de Marketing da Hyundai Motor. “Como patrocinadores oficiais automotivos da Copa do Mundo FIFA, temos o compromisso de ajudar os organizadores a realizar um evento ágil e eficiente, cuidando de nossos clientes e promovendo experiências especiais”, completou o executivo.

“A Hyundai Motor é parceira oficial da FIFA desde 1999 e já está confirmada inclusive para a Copa de 2022”, afirmou Jean-François Pathy, diretor de serviços de marketing da FIFA.

Ao apresentar os ônibus das 32 seleções participantes, a Hyundai destacou que os slogans estampados nos mesmos foram selecionados por meio de votação popular entre 160 mil opções sugeridas por torcedores ao redor do mundo. Foram registrados mais de 3,45 milhões de votos no concurso “Be There With Hyundai” que premiou 32 pessoas com ingressos para assistir ao jogo da sua seleção e ter a experiência de andar no veículo que transporta a equipe no dia do jogo. A frase do ônibus do Brasil é “Mais que 5 estrelas, 200 milhões de corações”.

