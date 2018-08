Hyva do Brasil comemora recorde de vendas e estreia na Expointer

No ano em que comemora 23 anos de atividades no Brasil – oficialmente em agosto – a Hyva celebra recorde de vendas. A histórica marca foi atingida no mês de junho graças ao aumento da demanda do mercado interno e das exportações, além de ter sido alavancada pelas vendas que migraram do mês de maio devido à greve dos caminhoneiros.

Para o diretor-geral da empresa, Rogério De Antoni, “o fato reflete o bom momento das exportações aliado à retomada do mercado interno, já esperado para 2018, embora este em níveis ainda abaixo dos anos anteriores”. Cabe destacar ainda que o faturamento líquido da empresa fechou o primeiro semestre com crescimento de 55,2% comparado ao mesmo período de 2017. A Hyva também registra atualmente o maior número de funcionários na história. Atualmente são 253 colaboradores nas duas unidades refletindo o início da retomada de mercado no país e o aumento das exportações.

Vale lembrar ainda que a Hyva participará pela primeira vez da tradicional feira Expointer, considerada “a maior do setor primário a céu aberto da América Latina”. A 41ª edição do evento acontece até o dia 2 de setembro e a Hyva marca presença em estande de 500m² com equipe diária de 10 profissionais das áreas comercial e técnica e apresentando sua linha de soluções para movimentação e transporte de cargas.

Destaque para o lançamento nacional do guindaste HB60 (6,6tm), ideal para aplicações em veículos de pequeno porte. A participação da empresa na Expointer visa solidificar ainda mais a força mundial da marca e a presença no mercado nacional e sul-americano. Segundo o diretor-geral da Hyva: “proximidade a potenciais clientes do mercado agrícola, bem como aumentar a visibilidade da marca Hyva no segmento.”

Maior fabricante mundial de cilindros hidráulicos telescópicos, a Hyva também é tradicional fabricante de kits hidráulicos, pisos móveis e guindastes articulados. Fundada em 1995, a Hyva do Brasil atua em duas plantas fabris em Caxias do Sul (RS) e está presente em todo o território nacional e América Latina com mais de 30 unidades autorizadas oferecendo exclusiva estratégia de pós-vendas, visando sempre a excelência no atendimento.

