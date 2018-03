Hyva e Rossetti na Guiana Inglesa

A Rossetti, tradicional fabricante de basculantes no Brasil, desenvolveu e está colocando na Guiana Inglesa um produto específico para atender as severas exigências da sua mineração. O produto foi desenvolvido com exclusividade para o cliente Guyana Goldfields e se dedica ao transporte e extração de ouro. São quinze “Basculantes Minério Sobre chassis”.

A parceria de uma caçamba basculante da Rossetti montados em caminhões Scania 8×4 com cilindro e comandos hidráulicos da Hyva garantem a excelência no desempenho do conjunto. Cabe salientar que os equipamentos fornecidos pela Hyva se destacam pela tecnologia mundialmente testada e aprovada e a empresa também oferece uma rede de assistência técnica capacitada, garantindo cobertura mundial. Esta rede conta atualmente com 32 autorizados no Brasil e mais dez representantes na América Latina.

Sobre a Hyva do Brasil

Tradicional fabricante de cilindros, kits hidráulicos, pisos móveis e guindastes articulados, a Hyva do Brasil atua em duas plantas fabris no polo metalmecânico de Caxias do Sul (RS). Fundada em 1995 a empresa é a única subsidiária sul-americana do Grupo Hyva, o maior fabricante mundial de cilindros hidráulicos telescópicos. Suas duas unidades independentes são responsáveis pela produção dos hidráulicos da marca e guindastes articulados – com capacidades que variam de 1 a 74 tm (tonelada-metro) em fábricas de 8 mil m² e 12 mil m² de área construída respectivamente.

