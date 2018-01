I Fashion Outlet em Novo Hamburgo ganha Espaço Hering

Sinônimo do lifestyle casual há 138 anos e reconhecida por mais de 90% dos brasileiros, a Cia. Hering inaugurou, na última semana, o Espaço Hering no I Fashion Outlet de Novo Hamburgo. Os apaixonados pelas marcas Hering, Hering Kids, PUC e DZARM. poderão encontrar, em um mesmo lugar, itens do vestuário feminino, masculino e infantil das quatro marcas que compõem o portfólio da Cia. Hering.

O Espaço Hering é o outlet que reúne peças com descontos especiais, onde os preços são menores do que os ofertados nas lojas das marcas, podendo chegar em até 70% off. Os itens do Espaço Hering pertencem, em sua maioria, a coleções anteriores, mas cerca de 10% dos produtos é da coleção vigente de básicos, principalmente de peças em branco e preto.

Outro diferencial do Espaço Hering é o Espaço Kg, onde os clientes podem adquirir produtos e realizar o pagamento de acordo com o peso que as peças possuem. Neste ambiente há uma tabela indicando o valor do kg.

As marcas da companhia se atualizam constantemente, com a proposta de apresentar um estilo democrático e casual, conciliando conforto e preço justo. O Espaço Hering foi construído sob uma arquitetura ampla e versátil, com um look que oferece leveza ao consumidor. Os produtos da loja serão dispostos em destaque no momento da compra, facilitando a visualização das peças.

