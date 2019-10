I Fashion Outlet Novo Hamburgo anuncia chegada de loja da Adidas

Para apresentar seu novo design de lojas, a adidas Brasil inaugura no mês de novembro a sua mais nova loja no I Fashion Outlet Novo Hamburgo. A marca das três listras surge no empreendimento com os principais produtos de performance esportivo em tamanhos femininos, masculinos e infantis. A loja contará com um espaço físico de mais de 600m² e será a 15ª no Brasil no segmento Outlet a ser inaugurada.

O público do I Fashion Outlet Novo Hamburgo poderá conferir as melhores tecnologias dos produtos da marca com os descontos exclusivos oferecidos pelo Outelt como roupas e calçados das categorias de futebol, running, training, basquete, natação, além de produtos Originals – a linha de lifestyle da adidas, que reinterpreta, por meio da cultura urbana, toda sua tradição e história.

A loja da adidas é esperada com grande expectativa pelo empreendimento que conta com grandes marcas do varejo nacional e internacional e que com a chegada de mais uma gigante do mercado, reforça ainda mais o seu mix de lojas no espaço. “Com a chegada da adidas vamos reforçar ainda mais nosso portfólio para oferecer os melhores produtos aos nossos clientes. E esse é o nosso objetivo, estar sempre próximo ao nosso público com uma experiência de compras inovadora acompanhada das melhores marcas e produtos”, destaca a gerente geral do I Fashion Outlet Novo Hamburgo, Amélia Siqueira.

Inaugurado em setembro 2013, o I Fashion Outlet Novo Hamburgo é o primeiro Premium Outlet do Sul do país e primeiro empreendimento desse segmento da Iguatemi Empresa de Shopping Centers, localizado no Km 236 da BR-116.

Atualmente, conta com 81 lojas e oferece o melhor do varejo nacional e internacional, com descontos de 30% a 70%, além de nove operações de fast-food e um renomado restaurante, o Mamma Mia. Com um projeto arquitetônico diferenciado, o outlet valoriza a iluminação natural e tem formato de open mall e oferece diversos serviços para clientes, como o estacionamento gratuito, com capacidade para 1.300 carros.