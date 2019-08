I Fashion Outlet Novo Hamburgo aposta em descontos exclusivos para aumentar as vendas no Dia dos Pais

O segundo domingo do mês de agosto é o momento ideal para retribuir com aquele presente especial todo o esforço e dedicação dos papais.E seguindo as estatísticas do mercado, o Dia dos Pais indica maior popularização e segue o ritmo de outras datas que movimentam o comércio. Com esta oportunidade, o I Fashion Outlet Novo Hamburgo estará de portas abertas para receber pais e filhos para oferecer o melhor do varejo nacional e internacional, com um mix variado de lojas e marcas e descontos que vão de 30% a 70%.

“Temos uma grande variedade de opções de compras para oferecer ao nosso público, o que é, com toda a certeza, um dos grandes diferenciais do I Fashion Outlet Novo Hamburgo. Além da quantidade e qualidade das marcas, o consumidor ainda pode encontrar os melhores descontos do segmento outlet. Então, para o Dia dos Pais, esperamos ter uma grande procura e um aumento considerável no nosso movimento”, destaca a Gerente Geral do I Fashion Outlet Novo Hamburgo, Amélia Siqueira.

As vantagens encontradas no empreendimento variam entre as lojas e marcas. Com destaque para as lojas Time Center que, nas compras acima de R$ 599, dará de brinde uma garrafa exclusiva da marca Fóssil. Na Lacoste, os clientes terão, além dos benefícios oferecidos pelo Outlet, mais 20% de desconto sobre o preço da etiqueta de qualquer produto. A Nike oferecerá diversas opções em calçados masculinos com mais 20% de desconto. Já a Brands House, que conta com marcas internacionais como Ellus, Richards, Bobstore, VR Collezioni e Salinas, oferece várias T-shirts e Polos a partir de R$ 59, além de camisas, calças e bermudas a partir de R$ 98, e jaquetas a partir de R$ 198. As promoções não são cumulativas e serão válidas enquanto durarem os estoques.

Além de todos os benefícios que o Outlet oferece, os visitantes ainda poderão desfrutar de estacionamento gratuito, serviços variados na praça de alimentação e um ambiente a céu aberto com lazer, diversão e segurança para toda a família.

Deixe seu comentário: