I Fashion Outlet Novo Hamburgo celebra aniversário com ações voltadas ao público

Primeiro premiumoutlet do Sul do Brasil, o I Fashion Outlet Novo Hamburgo completa seis anos de vida neste mês de setembro. Consolidado como um dos principais centros de compras das regiões de Porto Alegre, Metropolitana, Vale dos Sinos e Serra Gaúcha, o empreendimento faz parte da rota de turismo do Estado, atrai visitantes de todo o Brasil e oferece descontos durante o ano inteiro. Além disso, o Outlet comemora também junto ao seu aniversário, a marca de 100% de ocupação de lojas no seu espaço.

E para deixar as comemorações de seu aniversário ainda mais especiais, o empreendimento prepara para este mês alguns eventos e ações que integrarão clientes e lojistas. Descontos, experiência ao ar livre, gastronomia, novas marcas e eventos para a família são algumas atrações que estarão presentes ao longo da programação comemorativa.

“A satisfação em comemorar mais um ano do I Fashion Outlet Novo Hamburgo com o nosso público é contagiante. O empreendimento encanta com a experiência de compra ao ar livre, e descontos em diversas marcas conceituadas do mercado nacional e internacional”, destaca a Gerente Geral do I Fashion Outlet Novo Hamburgo, Amélia Siqueira.

I Fashion Outlet Novo Hamburgo

Inaugurado em setembro 2013, o I Fashion Outlet Novo Hamburgo é o primeiro Premium Outlet do Sul do país e primeiro empreendimento desse segmento da Iguatemi Empresa de Shopping Centers, localizado no Km 236 da BR-116.

Atualmente, conta com 81 lojas e oferece o melhor do varejo nacional e internacional, com descontos de 30% a 70%, além de nove operações de fast-food e um renomado restaurante, o Mamma Mia. Com um projeto arquitetônico diferenciado, o outlet valoriza a iluminação natural e tem formato de open mall e oferece diversos serviços para clientes, como o estacionamento gratuito, com capacidade para 1.300 carros.

