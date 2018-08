I Fashion Outlet promove a Red Week

Cinco dias de ofertas adicionais, além dos tradicionais descontos de até 70% já encontrados no empreendimento. Esta é a proposta do I Fashion Outlet Novo Hamburgo que promove, entre os dias 8 e 12 de agosto, mais uma edição da Red Week – ação que oferece benefícios exclusivos para os clientes do Outlet.

Os descontos ofertados por mais de 35 lojas são nos segmentos de calçados, moda masculina e feminina, acessórios e produtos para o lar. Entre os estabelecimentos participantes estão Vivara, Comlines Tramontina , Anselmi, ASICS, Diesel. Luz da Lua, Espaço Hering, Bonneterie, TOK. New Era e Outlet Lingerie.

Os descontos variam entre lojas e linhas de produtos participantes da ação. A loja Big Brands, por exemplo, estará com descontos progressivos para peças de inverno. Já a The North Face – loja especializada em roupas para o frio – oferece descontos de até 70% em peças selecionadas para produtos a partir de R$99,00. A Estoque, por sua vez, oferecerá mais 10% de desconto ao final da compra.

Os clientes também encontrarão desconto de mais 30% nas lojas Off Premium (em todas as marcas da loja ao final da compra: Farm, Animale entre outras) e na Roncato – para todas mochilas. A Dumond Capodarte proporciona 20% nas linhas Dumond Essentials e Clássicos Capodarte (inclusive Catherine).

Além dos benefícios adicionais nas lojas participantes, os visitantes poderão conferir também ofertas especiais nos estabelecimentos da praça de alimentação. O Burger King estará com a promoção de dois Whopper mais uma batata média e free refil por apenas R$25,00. Já a Croasonho, por sua vez, conta com 10% Off nos croasonhos tamanhos médio ou grande.

Confira as oportunidades destaques desta edição:

Estoque: Mais 10% Off ao final da compra.

Dumond Capodarte: 20% Off na linha Dumond Essentials e Clássicos Capodarte (inclusive Catherine).

Oakley: 60% Off na compra de 4 peças (produtos selecionados).

Off Premium: Mais 30% Off em toda loja. Marcas: Animale, Abrand, Farm, FYI, Foxton, Fábula.

Espaço Hering: 20% Off em todo Espaço Kg.

Spirito Santo: Camisetas por R$49,00 cada.

Sunglass Hut: 50% Off em peças selecionadas.

The North Face: Peças selecionadas com até 70% Off, produtos a partir de R$99,00.

Roncato: 30% Off em todas mochilas da loja.

Big Brands: Descontos progressivos: 2 peças + 20%, 3 peças + 30% e 4 peças +40%. (peças de inverno)

Veja como participar:

Para usufruir dos benefícios, basta o cliente fazer um Print Screen do card desejado e apresentar na loja participante para obter o desconto. Todas as opções de descontos estarão disponíveis em um álbum especial da Red Week na página do I Fashion Outlet Novo Hamburgo no Facebook.

Deixe seu comentário: