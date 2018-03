I Fashion Outlet recebe o 4º Super Feirão de Carros e Motos da Alegria

Uma ótima oportunidade para comprar carros e motos está bem próxima. O I Fashion Outlet Novo Hamburgo receberá, neste final de semana (24 e 25), a quarta edição do Super Feirão de Carro e Motos da Alegria, no horário das 9h às 21h.

Com realização da rádio Alegria, o Feirão disponibilizará muitas opções em marcas e modelos de carros e motos, nos estandes das melhores revendas da região. Além das ofertas, o evento contará com diversão e entretenimento para toda a família. Entre as atrações está o espaço kids com palhaços, pernas de pau e pipoca grátis. Para completar a diversão, o Feirão traz para o público presente um Pocket Show com a dupla Lucas e Felipe, Lounge com Dj’s e apresentação ao vivo da dupla Augusto e Rafael.

Outra grande vantagem é a simplificação no processo de compra, com facilidades para financiamento com o Banco Bradesco e com serviços de cartório e despachantes disponíveis no local. O Super Feirão promete movimentar o Outlet, que conta com todo conforto e infraestrutura do local e estacionamento grátis.

