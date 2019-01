I Fashion Outlet registra crescimento de 16% em dezembro

O ano de 2018 fechou com resultado positivo para o I Fashion Outlet Novo Hamburgo. O empreendimento apresentou crescimento de 16% em vendas no último mês de 2018. Além disso, houve 6% a mais em circulação no mall comparado com o mês de dezembro do ano anterior.

O I Fashion Outlet, que conta com 72 lojas, inaugurou, em 2018, operações de importantes marcas, como Hering, Shoulder, Brooksfield, Camila Klein, O Boticário, Lacoste, Guess, Audithorium, Clube Marisol, Treme Terra e Polo Club.

Pioneiro no segmento outlet Premium da região Sul, o empreendimento se mantém como um importante centro de compras do Estado, uma vez que possui localização estratégica, que atrai os turistas que realizam o caminho entre Capital e Serra Gaúcha.

