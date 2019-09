Iarley acredita em título: “Nos roubaram em 2005, mas hoje vamos sair campeões dessa Copa do Brasil”

Pedro Iarley Lima Dantas, mais conhecido como Iarley e lembrado com a camiseta vermelha com carinho pelos colorados, deixou um palpite sobre a final da Copa do Brasil, que acontece na noite desta quarta-feira (18) no estádio Beira-Rio. “2 a 0 para o Inter, com um gol no primeiro tempo e o outro no segundo. Gol de Nico e Guerreiro”, opinou Iarley sobre o resultado.

Campeão da Libertadores em 2006 pelo Internacional, Iarley fala sobre a importância de um título nacional para a equipe colorada neste momento. “É um dia que a gente chega em uma final onde o colorado esperava muito para a final de um campeonato nacional. Nos roubaram em 2005 aquele nosso título nacional, mas hoje nós vamos sair campeões dessa Copa do Brasil”

Iarley deixou uma sugestão para o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros: “Colocar o time pra frente e pressionar bastante o Athletico no campo dele. Isso o Internacional dentro de casa sabe fazer muito bem.” O ex-atacante do Inter ainda falou sobre a importância da torcida empurrar o time para reverter o resultado do outro jogo: “A torcida é o décimo segundo jogador. Sempre que o torcedor aparece é sinônimo de vitória”.

