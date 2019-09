Ibama e ICMBio devem chegar ao fim do ano sem verba

Nem só o Ministério da Educação sofre com os reflexos dos cortes orçamentários realizados pelo Governo Federal. De acordo com análise realizada pelo jornal Estadão, os dois principais órgãos para conservação do meio ambiente no país, Ibama e ICMBio, podem chegar ao fim do ano sem verba. De acordo com o veículo, o Ibama tem R$ 19 milhões para 2019, valor considerado baixo para as demandas.

Com o aumento das queimadas na Amazônia, os órgãos têm um problema ainda maior, já que as verbas destinadas para o combate das chamas também tendem a aumentar. Além disso, embora sejam destinadas verbas de doação ao Fundo Amazônia, este valor acaba entrando no bloqueio do governo federal.

Para o próximo ano, o orçamento repassado aos órgãos vinculados ao Ministério do Meio Ambiente deve ser ainda menor que o de 2019. O Projeto de Lei Orçamentária prevê repasses de R$ 78 milhões. No entanto, para 2019, foram previstos R$ 110 milhões, e, até o momento, foram repassados apenas R$ 89 milhões.

Deixe seu comentário: