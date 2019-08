Ibama lança edital para empresas monitorarem desmatamento

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou um edital sobre contratação de empresas para monitorarem o desmatamento. A publicação foi feita no Diário Oficial da União, na quarta-feira (21), e busca empresas especializadas no fornecimento diário por imagens de satélites de alta resolução espacial parar gerar alertas diários de indícios de desmatamento.

A decisão de buscar a iniciativa privada já tinha sido anunciada pelo governo, que criticou os dados captados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). De acordo com o governo, o objetivo é buscar uma solução viável e operacional para uma atuação mais eficiente.

O texto do edital traz ainda que o Ibama planeja combater o desmatamento ilegal na Amazônia Legal de forma preventiva ou, no mínimo, contemporânea, para que seja possível interromper a ação criminosa, viabilizando uma atuação mais expedita e não permitindo a evolução e consolidação da ocorrência do ilícito.

Nesta quinta-feira (22), o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que as queimadas na Amazônia são criminosas e que organizações não governamentais (ONGs) podem estar por trás dos incêndios.

