Ibama, PF e Força Nacional são alvos de tiros durante fiscalização no Pará

De acordo com o delegado, a equipe formada por 4 fiscais do Ibama, 4 agentes da Força Nacional e 8 policiais federais estava em uma operação de fiscalização de áreas de degradação ambiental quando foi identificado um garimpo ilegal perto de uma área indígena. No acampamento, foi encontrada uma escavadeira grande, além de máquinas e bombas usadas em garimpos ilegais.

Os equipamentos menores foram destruídos no local, já a escavadeira foi inutilizada e só poderá ser retirada do local com o apoio do 51 BIS. Ao final da ação, no fim da tarde, a equipe foi surpreendida por tiros vindos da mata e policiais federais revidaram.

“A equipe atirou mais ou menos na direção de onde vieram os zunidos, contabilizaram oito tiros, mas não tem como afirmar, e cessou. Então nos retiramos. Acreditamos que eram as pessoas que estavam trabalhando no local e foram para a mata”, detalha o delegado Porto.