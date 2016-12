IBCM: “NÃ£o visamos lucro, mas resultados”

Uma das principais metas da Policlínica IBCM (Instituição Beneficente Coronel Massot) em 2016 foi a centralização do atendimento em um único endereço. Chegada a última semana do ano, o presidente da instituição, Daniel Lopes dos Santos, comemora junto aos associados, diretoria e funcionários todas as demandas concluídas mesmo em um ano turbulento.

O terceiro andar da policlínica que se encontrava em obras, agora já concluída facilitará o serviço. Com os olhos no associado, trabalhando a saúde preventiva, o relacionamento e o deslocamento fazem da IBCM destaque no setor. “Deixamos de pagar um local com custos altos e investimos no endereço do Menino Deus. Entendemos que o trânsito da Capital é intenso, e para muitos tempo é dinheiro”, enfatiza Lopes.

Os novos 700 metros quadrados abrigam a realização das terapias, que integram o ciclo de atendimento. Hoje, o associado pode realizar consultas, exames, comprar remédio e fazer o tratamento dentro dos ambientes da policlínica. “Ele consulta psicólogo, dentista, radiólogo sem sair dos nossos portões”, explica o presidente.

No balanço deste ano, foram somados mais de 3.800 novos associados e o investimento de 2 milhões de reais direcionados para as obras do terceiro andar, retornaram para a IBCM em um total de 5 milhões de reais. Segundo Lopes, os novos filiados mostraram interesse nos serviços da instituição devido a qualidade e a atenção do serviço. “Ninguém compra alguma coisa sem enxergar bons resultados e o custo também deve caber no bolso”, conta Lopes.

Com a menor mensalidade no mercado, um pouco mais de três reais, consegue fidelizar associados com uma soma de benefícios. “Não somos uma instituição com fins lucrativos, com os olhos só no cifrão”, destaca Lopes. Para ele, ver famílias sendo atendidas dentro da IBCM, no prazo de até 14 dias de acordo com as normas da ANS (Agência Nacional de Saúde) é sensação de dever cumprido. “O melhor de tudo é ver e ouvir associados orgulhosos por fazerem parte das conquistas que obtivemos”, acrescenta.

Em 2017, a IBCM pretende ousar em um projeto que levará para dentro da policlínica atendimento cardiológico. “O associado pode aguardar novidades. Não visamos lucro, mas resultados”, conclui Lopes.

