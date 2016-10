IBEF-RS inova cerimônia do Prêmio Equilibrista

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do RS (IBEF-RS) decidiu inovar este ano no evento de entrega do Troféu Equilibrista, prêmio máximo da instituição que visa a reconhecer os profissionais de finanças com performance diferenciada. A cerimônia ocorrerá em jantar baile no Grêmio Náutico União dia 18 de novembro ao invés do tradicional almoço. O objetivo é intensificar a confraternização dos profissionais e suas famílias. Os agraciados serão conhecidos no começo de dezembro.

Comentários