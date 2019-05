IBGE divulga que prévia da inflação no Brasil registrou 0,35% em maio

No mês de maio, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registrou 0,35%. O indicador mede a prévia da inflação oficial no Brasil. O dado é divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve recuo no resultado, se comparado a abril, quando apontou 0,72%. Já na comparação com maio de 2018, houve aumento, pois na data o IPCA-15 registrado foi 0,14%. Conforme o IBGE, desde 2016, essa é a maior variação do índice em maio.

Dentre os principais responsáveis por esse número, estão: transportes (0,65%), em função dos preços de gasolina, etanol e transporte público urbano; e saúde e cuidados pessoais (1,01%), em função da alta no valor dos medicamentos, planos de saúde e artigos de higiene pessoal.

Na educação, não houve variação de preço, já em habitação foi registrado 0,55%, em vestuário 0,38% e em despesas pessoais 0,16%.

