IbirapuitÃ£ e Tio Hugo tÃªm situaÃ§Ã£o de emergÃªncia homologada

Os municípios de Tio Hugo e Ibirapuitã, atingidos por vendavais em meados de dezembro, tiveram o decreto de SE (situação de emergência) homologado e publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (28). Com a homologação, as prefeituras podem contar com total auxílio de órgãos estaduais para o restabelecimento da normalidade nos locais afetados.

O decreto, com duração de 180 dias, pode ser reconhecido ou não pelo governo federal. Caso aprovada pela União, a SE vigente também garante ajuda financeira ao município, que vai desde o pagamento do FGTS aos atingidos até a liberação de recursos para reconstrução de áreas danificadas.

