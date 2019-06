Ibovespa bate novo recorde e encerra esta segunda-feira em 102.062 pontos

O Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, não para de bater recordes. Após atingir números históricos na quinta-feira (20) e na sexta (21), o feito foi repetido nesta segunda (24). O dia foi encerrado em 102.062 pontos, com uma alta de 0,04% em relação ao pregão anterior.

Na sexta, o fechamento foi com 102.012 pontos e na quinta com 100.303 pontos. Uma das principais questões apontadas como motivo do comportamento da bolsa são as expectativas acerca da reforma da Previdência e do cenário externo.

Criado em 1968, o Ibovespa é o principal índice do mercado de ações do país e serve como indicador de desempenho das ações de grandes empresas que atuam no Brasil.