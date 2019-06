Ibovespa fecha com alta de 0,9% e atinge marca histórica de 100 mil pontos

O índice Ibovespa, da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), encerrou com alta de 0,9%, nesta quarta-feira (19). Os 100.303 pontos fizeram com que fosse atingida uma marca histórica, superando os 100 mil. Dois motivos foram considerados os principais para esse desempenho: o anúncio sobre a permanência dos juros norte-americanos entre 2,25% e 2,5%; e a expectativa de que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central mantenha a Selic a 6,5% ao ano.

Já o dólar comercial apresentou queda pelo segundo dia consecutivo. Nesta quarta, a redução foi de 0,25%, sendo vendido a R$ 3,85. É o menor valor atingido desde R$ 3,824.

Os próximos dias podem ter a bolsa e o dólar influenciados pelas as discussões do relatório da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara dos Deputados.

