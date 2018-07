O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em alta nesta segunda-feira (30), renovando máxima em dois meses, mas com volume reduzido, em meio à fraqueza em Wall Street e ausência de novidades relevantes no front político-eleitoral, com notícias corporativas. A Bolsa subiu 0,51%, aos 80.275,59 pontos, maior patamar desde 23 de maio.

