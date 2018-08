O Ibovespa fechou em queda nesta terça-feira (28), com bancos e Petrobras entre as maiores pressões de baixa, descolando do viés relativamente positivo no exterior, diante de preocupações com o cenário eleitoral no Brasil. O principal índice de ações da B3 recuou 0,59%, aos 77.473,18 pontos. O volume financeiro do pregão somou R$ 7,87 bilhões, novamente abaixo da média diária do mês.

