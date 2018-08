A Bolsa paulista fechou o primeiro pregão de agosto com o Ibovespa ligeiramente no azul, apoiado na recuperação de bancos, no fim da sessão sem viés definido desta quarta-feira (1º), diante de uma agenda doméstica mais fraca de resultados corporativos e sem novidades relevantes no panorama eleitoral do País. O principal índice de ações da B3 subiu 0,10%, aos 79.301,65 pontos.

