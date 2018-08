O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em queda nesta quarta-feira (8), acelerando as perdas no final da sessão puxado pelo forte declínio de ações blue chips, com agentes financeiros preferindo cautela dado o panorama eleitoral ainda bastante incerto no País. O principal índice de ações da B3 cedeu 1,49 por cento, aos 79.151,70 pontos.

