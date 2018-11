O Ibovespa fechou quase estável nesta sexta-feira (9), anulando no final do pregão as perdas que chegaram a quase 2% no pior momento, em sessão com noticiário intenso, incluindo uma bateria de balanços locais e declarações do presidente eleito no México. O Ibovespa encerrou com variação positiva de 0,02%, aos 85.641,21 pontos.

Deixe seu comentário: