Ibravin promove workshop sobre mercado de vinhos com experts internacionais

O que as macrotendências mundiais como os carros autônomos, a utilização industrial dos princípios ativos da cannabis, as compras por smartphones e os influenciadores digitais têm a ver com o mercado do vinho? No próximo dia 5 de março, dois pesquisadores da Wine Intelligence apresentarão em Bento Gonçalves (RS) o workshop “Brand Power, inovação e tendência de consumo 2018”. Na ocasião, o brasileiro Rodrigo Lanari e o português Luis Osório combinarão as descobertas do Global Wine Brand Power Index 2018 e do relatório Global Consumer Trends 2018, da Wine Intelligence, bem como os 15 anos de experiência junto a consumidores de vinho.

Publicado no início desse ano, o Global Trends é uma revisão anual das tendências que impulsionam o comportamento dos consumidores e como elas afetarão a categoria de vinho. Serão abordadas informações estratégicas dos mercados internacionais, as formas como as marcas mais poderosas abrangem inovação e desenvolvimento de novos produtos para se manter à frente do jogo, além de princípios de branding aplicados ao mundo dos vinhos.

A apresentação já passou pela Europa, Oceania, África e Ásia. E para as duas apresentações agendadas para São Paulo (SP), dias 28 de fevereiro e 1º de março, já não é possível mais conseguir ingresso. Dada a relevância das informações, o Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), por meio do projeto setorial Wines of Brasil, através do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura (Fundovitis) e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), está patrocinado o workshop realizado na Serra Gaúcha, com vagas destinadas exclusivamente para os profissionais das áreas de enologia, comercial e marketing das vinícolas gaúchas.

“Esta é a primeira vez que a Wine Intelligence realiza este workshop no Brasil. O mesmo já foi feito em outras cidades do mundo, como Geisenheim (Alemanha), Porto (Portugal), Tóquio (Japão), Melbourne (Austrália) e Cape Town (África do Sul). O mercado brasileiro de vinhos vem se profissionalizando, especialmente nos últimos anos, por isso nosso interesse em realizar esta atividade no país”, explica Rodrigo Lanari, gerente nacional da Wine Intelligence, líder mundial em pesquisa, consultoria de estratégia de branding e marketing para o setor vitivinícola.

