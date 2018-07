Icatu patrocina Hacking.Rio, maior encontro de inovadores e empreendedores do Brasil

Com o compromisso de incentivar soluções que contribuam para melhorar a vida das pessoas, a Icatu Seguros está participando do Hacking.Rio, encontro em que especialistas em tecnologia, negócios e design vão buscar inovações para 12 setores da sociedade. Desenvolvedores hightech empresas, organizações e governo vão discutir e desenvolver soluções de alto impacto para os desafios reais de áreas como Educação, Turismo, Segurança, Saúde e Seguros.

Focada em pessoas e imersa no ecossistema de transformação digital e de inovação, a Icatu Seguros participa como patrocinadora do evento, que acontece no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, entre os dias 27 e 29 de julho. O Hacking Rio é o resultado de discussões conduzidas pelo movimento Juntospelo.Rio, que reúne um time de empreendedores engajados em criar e potencializar oportunidades de negócio locais através da colaboração, inovação e tecnologia.

A Icatu está atenta às tendências do mercado e investiu, em 2018, R$ 84 milhões em tecnologia e inovação, valor superior aos R$ 55 milhões do ano passado. Hoje, a companhia viabiliza 37 projetos na área de inovação, envolvendo parcerias, novos produtos, serviços digitais, eficiência operacional e experiência do cliente. “Apoiar eventos de fomento do ecossistema de inovação faz parte da iniciativa da Icatu em promover uma cultura de transformação digital na companhia. É sempre oportuno participar de encontros que estimulem o debate e a troca de experiências”, conta o superintendente de Canais Digitais da Icatu Seguros, Rafael Rosas.

