Icatu Seguros, pelo 4° ano, é uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil

Pelo quarto ano consecutivo, a Icatu Seguros foi reconhecida pelos seus funcionários como um dos Melhores Lugares para Trabalhar no Brasil. Listada pelo prêmio Great Place to Work, que foi divulgado nesta terça, dia 31 de julho, a Icatu é uma empresa especialista em pessoas e, por isso, é um compromisso cuidar de quem trabalha diariamente para entregar os melhores resultados aos clientes. Na ocasião a empresa também foi eleita uma das melhores empresas para trabalhar com sede no Rio de Janeiro.

“As empresas estão cada vez mais conscientes sobre a importância de investir no capital humano para o sucesso e sustentabilidade do negócio. E aquelas que estão entre as melhores do Great Place to Work se destacam neste quesito. Permanecer nesta seleta lista ganha cada vez mais relevância para a Icatu Seguros. Este é um momento de celebração que nos une de norte a sul do país e expressa o nosso orgulho de ser Icatu”, celebra a diretora de Pessoas, Luciana Chagastelles.

A companhia possui 1.533 funcionários. Para captar e reter talentos, a Icatu Seguros oferece desafios para profissionais em todos os níveis da carreira e apoia o desenvolvimento de seus funcionários, investindo em cursos e treinamentos, além de estimular atitudes empreendedoras. “A soma dessas ações contribui para um excelente ambiente de trabalho”, diz Luciana.

