Icatu Seguros promove encontro com o gestor de um dos melhores fundos de investimentos do Brasil

Na próxima segunda-feira, 13 de agosto, a Icatu Seguros promoverá um evento com o gestor da Alaska Asset Management, Henrique Bredda. Ele irá falar sobre os ciclos da bolsa e sua visão de investimento de longo prazo. Além disso, explicará como surgiu o Alaska 70, espelhado em um fundo com rendimento superior a 136% nos últimos dois anos, muito acima dos 25% acumulados na Ibovespa no mesmo período, e como ele pode agregar em carteiras de previdência.

A palestra faz parte da série de eventos ligada ao Encontro com Gestores, seminário organizado pela seguradora anualmente. “Estamos muito satisfeitos de trazer o Bredda neste momento em que a performance do fundo é espetacular. Recentemente ele disse que o segredo da gestora é apostar em ativos pouco explorados pelo mercado. Ouvi-lo pessoalmente vai trazer muito conhecimento”, afirmou o gerente comercial da Icatu, Victor de Oliveira.

