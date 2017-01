Iceberg gigante estÃ¡ prestes a se soltar na AntÃ¡rtida

Um iceberg com área equivalente ao tamanho do Distrito Federal está prestes a se desprender da plataforma de gelo Larsen C, a maior da Antártida. Os especialistas não conseguiram estimar uma data exata para o rompimento, mas estima-se que pode ocorrer nos próximos meses.

Apenas uma área de 20 quilômetros quadrados está prendendo um dos maiores icebergs do planeta à plataforma de gelo, placa flutuante que não faz parte do continente. Apesar de não haver risco imediato de elevação do nível do mar (a geleira já está integrada ao volume do oceano), esse problema poderá ocorrer se o escoamento do iceberg liberar a plataforma maior para que se dirija a outros locais mais quentes e comece a derreter.

Os rompimentos de plataformas da Antártida começaram em 1995, com o rompimento da Larsen A, e depois em 2002, com a Larsen B. No entanto, a opinião dos cientistas diverge muito quanto à principal causa das rachaduras: há quem culpe o aquecimento global, enquanto outros acreditam em mudança geográfica natural.

Comentários