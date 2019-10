Iceberg gigante se desprende na Antártida; tamanho equivaleria à cidade de São Paulo

Com uma área superior à cidade de São Paulo, um iceberg gigante de 1.580 quilômetros quadrados se desprendeu da plataforma de gelo Amery, a terceira maior da Antártida. Com o nome de D28, o gigante de gelo soltou-se totalmente no dia 25 de setembro. Porém, a informação foi divulgada no Twitter do programa de observação da Terra da União Europeia em parceria com a Agência Espacial Europeia, o Copernicus.

Calcula-se que o D28 tenha cerca de 210 metros de espessura e cerca de 315 bilhões de toneladas de gelo. O tuíte mostra duas imagens capturadas e processadas pelo satélite Sentinel 1. Na primeira, de 20 de setembro, é possível ver uma rachadura em Amery. Na segunda, registrada cinco dias depois, o iceberg já está completamente separado da plataforma de gelo.

As correntes e ventos costeiros levarão o D28 para o oeste. É provável que demore vários anos para que se desmanche e derreta completamente.

🔴The new D28 Iceberg (five times the area of Malta 🇲🇹 or ~1582km²) just calved away from Amery ice shelf 🇦🇶#Antarctica

🔻Before (20/09) and after (25/09) #Sentinel1🛰️🇪🇺 captures processed by @StefLhermitte pic.twitter.com/4uN3Ce6E9D — Copernicus EU (@CopernicusEU) September 30, 2019

Deixe seu comentário: