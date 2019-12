Acontece ICI (Instituto do Câncer Infantil) realiza Bazar da Coragem de Natal

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

O Bazar acontece na sede do Instituto do Câncer Infantil/ Endereço: Rua São Manoel, 850, bairro Rio Branco Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

O Instituto do Câncer Infantil realiza esta semana, dias 6 e 7 de dezembro, o tradicional Bazar da Coragem de Natal, na sede da Instituição, das 9h às 18h. O bazar terá à disposição dos visitantes o trabalho de diversas artesãs, shows, brinquedos e o tradicional portas abertas, quando os visitantes poderão conhecer as instalações do ICI. Além disso, terá o brechó, onde será possível comprar roupas e calçados, doados para a instituição, por preços acessíveis em prol da causa do câncer infantojuvenil. Entrada franca.

