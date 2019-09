“Ideia de Macron de internacionalizar Amazônia é absurda”, afirma Dilma

A ex-presidente Dilma Rousseff criticou a ideia sugerida pelo presidente francês, Emmanuel Macron, de conceder status internacional à Amazônia, devido aos incêndios. “É uma proposta absurda. Quando Macron fala em intervir na Amazônia, cria um grande apoio para Bolsonaro, porque ninguém no Brasil acha que isso seria uma boa ideia” tachou Dilma, em discurso para o auditório lotado mo Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas de Paris, com o tema “A crise sistêmica mundial e as perspectivas democráticas”, na última quarta-feira (18).

“Bolsonaro quer que a Amazônia seja aberta à exploração absurda. Quando rejeita dinheiro internacional, demonstra que não quer protegê-la” salientou, referindo-se ao valor prometido pelos países do G7 para combater os incêndios na Amazônia. “O Brasil sem a Amazônia, sem seus indígenas, não é o Brasil, pode ser outra coisa, mas não é Brasil” disse a ex-presidente. Dilma pediu a criação de uma “frente democrática” para resistir a exploração que ameaça áreas de proteção ambiental e terras indígenas.

Ela também criticou os comentários de Jair Bolsonaro sobre a aparência da primeira-dama francesa, Brigitte Macron, e sobre a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, a chilena Michelle Bachelet. “O que acontece é que Bolsonaro não tem o chip da moderação” disse a primeira mulher eleita presidente do Brasil, em 2010.

