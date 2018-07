Idélli Ambientes confirma presença na Casa Cor RS 2018 trazendo novidades

A ldélli Porto Alegre Flagship, marca especializada em desenvolver móveis planejados e personalizados, pertencente ao Grupo K1, confirma sua presença na Casa Cor RS 2018, principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do Rio Grande do Sul. A 27ª edição acontecerá no período de 28 de julho a 16 de setembro de 2018, junto a um conjunto de seis residências, na Rua Carlos Huber 222, no coração do bairro Três Figueiras, em Porto Alegre (RS).

O apoio da marca Idélli, na edição deste ano da Casa Cor 2018, estará nas mãos da Heck Arquitetura, dos sócios Carol Fernandes Heck e Gustavo Heck. E também da arquiteta Andréa Magalhães. Ambos os escritórios, possuem ampla experiência no mercado gaúcho, trazendo na bagagem, diversos projetos residenciais e corporativos. “A sinergia com a marca, a qualidade e a excelência na condução do trabalho formam os pilares essenciais na composição de nossa escolha, para estarmos juntos nestes projetos. Estes profissionais possuem o comprometimento necessário, para apresentar as novidades da marca em ambientes que devem surpreender e conquistar o público visitante da mostra”, adianta a diretora da Idélli Porto Alegre, empresária Shirley Cristina Silva.

Além da Casa Cor 2018, a Idélli marcará presença também na High Design – Feira de Imobiliário e Soluções para Projetos em Arquitetura e Design de Interiores. O evento ocorre de 28 a 30 de agosto em São Paulo (SP). Na ocasião, o designer e o diretor de marketing da grife, Mateus Conceição, estará presente acompanhado da equipe Idélli.

Habitare

A partir da sua expertise profissional, a arquiteta Andréa Magalhães projetou para a Casa Cor RS 2018 o living Habitare. Contemplando luxo, modernidade em móveis e revestimento. “Os produtos Idélli estão em perfeita harmonia com o que buscávamos, dando um toque sofisticado ao nosso projeto. Na composição do mesmo é aplicado Lacca branca brilho e acetinado na sala de jantar. E também, o belíssimo lançamento da Idélli, o Surface 3D na cor nude”, adianta Andréa.

Celebration

Com concepção do projeto baseada em linhas retas e tons neutros, o ambiente Celebration, dos arquitetos Carol Fernandes Heck e Gustavo Heck propicia a celebração e alia recursos tecnológicos de ponta, trazendo ainda, uma mesa-bar, com carta virtual de espumantes. “É um projeto sofisticado e aconchegante, onde evidenciamos a qualidade nos materiais e acabamentos, que a Idélli desenvolveu especialmente para o nosso ambiente. Destaco a mesa-bar, que tem como base, a marcenaria laqueada totalmente facetada em ângulos diversos, garantindo uma peça muito interessante”, revela o arquiteto Gustavo Heck.

Sobre a Idélli

Cada produto Idélli é resultado de uma grande pesquisa de tendências e estilos aliados à qualidade e solidez da marca, integrante do Grupo K1. A marca está voltada para atender um consumidor exigente, inteligente e que valoriza produtos de qualidade. A empresa fabrica produtos que reúnem design, inovação e qualidade com um preço altamente competitivo. Recentemente, após um extenso processo de pesquisa no exterior, a grife trouxe, com exclusividade para o Brasil, uma tendência internacional, que atende o segmento da arquitetura e decoração com o Surface 3D, uma superfície com texturas usinadas diretamente em painéis de MDF, o primeiro do seu gênero a ser desenvolvido no País.

A Idélli elegeu o ano de 2018 para surpreender a todos. Neste segundo semestre, lança mais uma novidade na sua linha de produtos. Toda a versatilidade do Cobogó com seus elementos vazados e contemplando diferentes situações, agora disponível nas lojas Idélli. O novo item do elenco da grife quebra a monotonia de qualquer ambiente com elegância. Chega ao mercado com 26 padronagens em paineis de 6mm de BP e MDP. São quatro desenhos – ramos, floral, romanos e monograma.

