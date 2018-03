Idélli Porto Alegre contratou experientes executivos de mercado para ajudar no reposicionamento da marca

Trabalhar com foco na inovação, excelência de atendimento, boa gestão comercial, estando especialmente atentos, no treinamento dos seus colaboradores. Este é um dos focos estratégicos para 2018 da Idélli Porto Alegre. A qualificação profissional que está ajudando a atingir resultados e bater metas na flagship da capital dos gaúchos, tornou-se referência para todas as franquias da marca Idélli no Brasil.

Por trás de todo este conceito, está a gestão da empresária e diretora geral da loja Idélli Porto Alegre, Shirley Cristina Silva. Em 2017, ela contratou os executivos de mercado Tiago Marques e Thiago Nunes para ajudar a empresa em seu reposicionamento junto a arquitetos e em ações corporativas. “Atuar em um momento de reposicionamento foi um dos principais motivos para aceitarmos este belo desafio”, explica Thiago Nunes. À frente diretoria de relacionamento com os arquitetos, Nunes, comenta que para se ter sucesso, é preciso estar atento aos movimentos constantes da economia, promovendo estratégias para cada perfil de cliente, estando, sobretudo, em sintonia com os colaboradores. “O mercado é extremamente competitivo e a sintonia é fundamental! Colaboradores e direção fazendo juntos a diferença, agregando a capacidade de apurar cada vez mais e melhor, as expectativas dos clientes e dos arquitetos que vem a nossa loja”, diz Nunes o executivo.

Para Tiago Marques, que trabalha à frente da equipe da área corporativa e no atendimento a gestores da construção civil e imobiliárias, a retomada do mercado em 2018 está sendo positiva. De acordo com ele, este otimismo se reflete também junto a equipe comercial. “Percebe-se a animação dos colaboradores aqui na Idélli Porto Alegre. Mas isso tudo é fruto de muito trabalho! Para se ter um time comprometido, é preciso sair da zona de conforto, motivar e ir construindo resultados”, enfatiza.

Ainda de acordo com ele, os colaboradores vivem um momento especial dentro das empresas. “Nunca na história do mercado como um todo, foi tão destacada a questão da valorização dos colaboradores. E temos que comemorar cada vez mais isto, estando atentos a questões de treinamentos e gerenciamentos de equipe, pois, são estes profissionais que realmente fazem diferença no mundo dos negócios”. finalizou Marques.

