IdentificaÃ§Ã£o do corpo de diplomata grego dependerÃ¡ de material genÃ©tico da mÃ£e

Investigadores gregos que chegaram no último domingo ao Rio de Janeiro buscam uma prova inquestionável de que o corpo encontrado carbonizado na quinta-feira da semana passada dentro de um carro incendiado em Nova Iguaçu (RJ), na Baixada Fluminense, é do embaixador da Grécia Kyriakos Amiridis, 59 anos.

Segundo a polícia fluminense, o corpo foi tão queimado pelas chamas que ficou inviável o reconhecimento por meio da arcada dentária da vítima. Os investigadores brasileiros, porém, têm “99,9% de certeza” de que o corpo é do grego. O objetivo das autoridades do país europeu é que seja realizado um exame comparando o DNA do cadáver com o material genético da mãe do diplomata, que vive na Grécia.