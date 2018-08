Identificada mulher misteriosa nos EUA

A polícia identificou a mulher misteriosa que desapareceu após tocar a campainha de várias casas durante a madrugada na região de Sunrise Ranch, no condado de Montgomery, no Estado do Texas (EUA). Ela seria uma suposta vítima de violência doméstica e, por isso, não teve o nome revelado. O namorado dela foi encontrado morto dentro de casa, aparentemente com um único tiro.