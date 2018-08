A Delegacia de Atendimento ao Turista do Rio de Janeiro identificou e agora procura os dois suspeitos de furtar a medalha de ouro entregue ao matemático iraniano Caucher Birkar durante cerimônia realizada na quarta-feira no Rio de Janeiro. Em imagens de vídeo do evento, a dupla aparece pegando o objeto, avaliado em R$ 16 mil.

