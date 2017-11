A Polícia Civil identificou os dois suspeitos do latrocínio que vitimou um ciclista de 30 anos em São Leopoldo, na segunda-feira. As prisões preventivas já estão decretadas. O músico Marco Aurélio Boettier morreu horas após ser baleado no peito, sob a ponte do rio dos Sinos, quando voltava de um passeio a Três Coroas. Ele teria reagido ao assalto.

