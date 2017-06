Idosa britânica se torna sensação na internet com secador de cabelo que imita radar

Jean Brooks aos poucos se acostuma aos completos desconhecidos que têm batido à porta de sua casa para pedir uma selfie. A mulher de 63 anos se transformou em uma sensação no Reino Unido por conta de um vídeo em que aparece ludibriando motoristas e motoqueiros trafegando em alta velocidade em uma rua do vilarejo de Hucknall, no norte da Inglaterra.

O secador de cabelo que ela aponta na direção dos veículos dá a impressão de que Brooks está empunhando uma pistola-radar, instrumento que revela sua velocidade. “É o suficiente para que eu veja um monte de luzes de freio acendendo”, conta.

Um vídeo com o truque foi publicado em um site regional da BBC e, desde então, teve mais de 33 milhões de acessos. Brooks tomou a decisão de usar sua pistola-radar improvisada por causa do grande número de veículos trafegando em alta velocidade em sua rua residencial.

Havia um problema especial com uma gangue de motoqueiros, cujas arruaças no asfalto foram capturadas por câmeras públicas de segurança. “Se os carros e motos andarem mais devagar, ninguém vai se machucar. Eu já tenho um gato com três pernas porque ele não sabe atravessar no sinal”, brinca a idosa. (Folhapress)

