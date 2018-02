Idosa de 80 anos é presa suspeita de matar o marido, de 84, a facadas em Mata, na Região Central do Estado

Uma idosa de 80 anos foi presa suspeita de matar o marido, de 84, a facadas em Mata, na Região Central do Estado. O crime ocorreu entre a noite de sábado (17) e a madrugada de domingo (18). O nome dela não foi divulgado. Conforme a Polícia Civil, a mulher teria esfaqueado a vítima enquanto ele dormia. Um vizinho do casal, que normalmente conversa com o idoso, perguntou para a idosa sobre o amigo e, quando percebeu ela em atitudes estranhas, resolveu acionar a Brigada Militar. Não se sabe o que pode ter motivado o assassinato. A mulher foi presa em flagrante.

