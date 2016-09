Idosa de 85 anos é espancada e roubada dentro de casa

Uma idosa de 85 anos foi espancada dentro da própria casa em Santa Catarina, mas só foi encontrada por vizinhos um dia depois do crime com ferimentos na cabeça, seminua. Ela foi levada pelos bombeiros para o Hospital Santa Isabel, da cidade de Blumenau, em coma. A Polícia Civil suspeita que a motivação do crime tenha sido o roubo da aposentadoria da vítima, pois o dinheiro sumiu da residência dela.

Suspeitos podem ser conhecidos da vítima.

Um parecer médico deve apontar o que foi usado para ferir a idosa e se ela foi vítima de violência sexual. A mulher já saiu do coma, mas respira com ajuda de oxigênio e se alimenta por meio de sonda. Suspeitos do crime já foram ouvidos pela polícia, que acredita que os criminosos conheciam a vítima. As autoridades ainda desconfiam que a intenção dos criminosos era desaparecer com o corpo da idosa, pois no cemitério da cidade um túmulo da família de um dos suspeitos foi aberto e limpo. (AG)

