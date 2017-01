Idosa de 94 anos se formou na faculdade com a nota máxima

Uma senhora de 94 anos se formou na faculdade com nota máxima. Amy Craton, moradora de Honolulu, no Havaí, agora é bacharel em Escrita Criativa, pela Universidade de Southern New Hampshire, após ter concluído o curso de dois anos e meio pela internet com nota máxima.

Por conta de suas condições físicas, ela não conseguiu comparecer à cerimônia de formatura, realizada no Estado de New Hampshire, muito distante do Havaí. Mesmo assim, a universidade fez questão e fazer uma festa surpresa só para Amy, em Honolulu. Além do presidente da universidade, Paul LeBlanc, participaram da formatura professores e funcionários.

Amy sempre quis ter um diploma, mas, quando jovem, não conseguiu se formar. Ela teve de abandonar os estudos em 1962, após ter se divorciado, para sustentar seus quatro filhos. Já idosa, ela decidiu que iria estudar de novo. Como tem problemas de audição, optou pela educação à distância..

“O sonho de me formar sempre esteve comigo, mas outras coisas se meteram pelo caminho. A vida se meteu pelo caminho”, afirmou. “Se tiverem uma oportunidade de voltar à escola, se forem capazes de estudar de novo, não vejo nenhuma razão para não o fazerem. Isso nos faz continuar a viver”, completou.

