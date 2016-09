Idosa descobre que “morreu” há mais de 10 anos ao comparecer ao INSS

Uma mulher de 62 anos descobriu que está “morta” há mais dez anos ao tentar solicitar um benefício junto ao INSS, na Bahia. A idosa teve acesso à própria certidão de óbito que atesta seu falecimento em 2003, em São Paulo.

Por esse motivo, não consegue a pensão vitalícia que tem direito desde a morte do homem com que conviveu por mais de 30 anos. Ela afirma que nunca esteve em São Paulo.

O advogado dela afirma que a mulher não chegou a ser casada com o companheiro que já morreu, mas o direito dela ter o benefício após a morte do homem foi concedido, em 2014, pela Justiça, que reconheceu a união estável do casal.

O problema, no entanto, conforme o advogado, é que, depois de formalizado o acordo e homologado por um juiz federal, o INSS afirmou que idosa constava como morta e que não poderia conceder o benefício. Para o advogado, o caso pode ser uma fraude.

O INSS afirma que pode ter ocorrido erro por parte do cartório que informou o óbito ao órgão, ou se tratar de um caso de homônimo. (AG)

