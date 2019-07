Um adolescente de 16 anos foi preso após matar uma idosa, de 71 anos, a facadas. A vítima e o rapaz moravam no mesmo terreno, em casas separadas, em Santiago. Ele era enteado do ex-companheiro da senhora. À polícia, o jovem teria confessado o crime e afirmado que ela implicava diariamente com ele, por ouvir música alta e ter problemas com a vizinhança.

