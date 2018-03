Agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) prenderam, neste sábado (10), uma idosa de 64 anos por tráfico de drogas no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre.

Após uma denúncia anônima, os policiais civis encontraram, na casa da mulher, 30 comprimidos de ecstasy, 300 gramas de maconha e uma porção de cocaína. Segundo o delegado Maurício Barison, também foram apreendidos acessórios para o consumo das drogas que seriam vendidos aos usuários.

