Idosa é resgatada durante incêndio em apartamento na Zona Leste da Capital

Uma idosa de 61 anos foi resgata com vida pelo Corpo de Bombeiros durante um incêndio em um prédio na rua Guilherme Schell, no bairro Santo Antônio, na Zona Leste de Porto Alegre, por volta das 7h30min, na manhã desta quarta-feira (22). Ainda não se sabe o que causou as chamas no apartamento, localizado no quarto andar do edifício. O fogo não se alastrou, ficando concentrado no local. Uma perícia será realizada para verificar as circunstâncias do incidente. A idosa teve queimaduras leves e inalou muita fumaça.

