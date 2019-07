Idosa morre após incêndio em residência em Estância Velha

Na tarde deste sábado (6), uma idosa morreu em um incêndio em Estância Velha, no Vale do Sinos. A vítima, que era cadeirante, não conseguiu sair da residência localizada no bairro Rincão dos Ilhéus.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 15h30min, na Rua Germano Leuck. Duas peças nos fundos da residência foram atingidas e ficaram completamente destruídas. A vítima, identificada como Terezinha Doraci dos Reis, de 76 anos, não conseguiu sair e morreu carbonizada. Ela estava sozinha no local.

Os bombeiros relatam que somente a perícia poderá apontar o que causou o incêndio. A Polícia Civil investigará o caso a partir desta segunda-feira (8).

