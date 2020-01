Rio Grande do Sul Idosa morre e outras cinco pessoas ficam feridas em acidente em Novo Cabrais

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2020

No mesmo acidente, outras cinco pessoas ficaram feridas Foto: PRF/Divulgação No mesmo acidente, outras cinco pessoas ficaram feridas (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na noite de terça-feira (31), uma colisão frontal em Novo Cabrais causou a morte de uma idosa de 80 anos. No mesmo acidente, outras cinco pessoas ficaram feridas.

Os PRF (Policiais Rodoviários Federais) atenderam o acidente na BR 153 envolvendo um Monza, com placas de Candelária e um Sandero, de Cachoeira do Sul. O condutor do Monza ficou preso nas ferragens.

O Sandero tinha excesso de passageiros, transitava com seis ocupantes, entre eles, a idosa que morreu. Pelos vestígios, o Monza invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com o Sandero.

O condutor do Monza se negou a fazer o teste do bafômetro. Já o motorista do Sandero, estava com o direito de dirigir suspenso. Ambos foram autuados pelas infrações.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário