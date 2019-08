Mulher morre vítima de feminicídio em Rolante

Uma mulher foi assassinada a facadas pelo marido nesta segunda-feira (26), no bairro Imocasa, em Rolante. O acusado do crime é o marido, Mário Martins da Cruz, de 69 anos, que foi atendido no Hospital de Rolante. A vítima fatal foi identificada como Norandi Leiria Ribeiro da Cruz, de 66 anos.

Mário teve uma perfuração no pulmão, foi atendido no Hospital de Rolante e, ao meio-dia, transferido para o Hospital de Taquara.

O casal tinha 11 filhos. Eles aguardam a chegada do IGP para poder iniciar o velório de Norandi.

